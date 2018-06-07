В Азербайджане разработают единые критерии для приема учеников в гимназии и лицеи

Прием учеников в первый класс лицеев и гимназий, входящих в систему министерства образования Азербайджана, будет осуществляться на основе единых критериев.

Об этом сказал заведующий отделом Программ развития образования министерства Эмин Амруллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, с этой целью разрабатывается единая методология приема учеников в первый класс всех лицеев и гимназий.

"Начиная с прошлого года дети, проживающие на территории, где расположен лицей, принимаются в лицеи без конкурса. Эта система также применяется и в этом году", - добавил Амруллаев.

Амруллаев сказал, что в настоящее время критерии отбора в лицеи и гимназии отличаются.

"Объединив их, мы хотим применить единые критерии. Для приема в некоторые лицеи требуется 30, в некоторые - 50 баллов и т.д. Кроме этого, некоторые лицеи организуют конкурс в два или три этапа"", - отметил Амруллаев.

Завотделом сказал, что целью является проведение приема учеников в лицеи на основе единых критериев.

Амруллаев добавил, что в настоящее время проводится работа в этом направлении.

"Возможно, с этого года мы реализуем данные критерии в качестве пилотной версии. Со следующего года они однозначно будут применяться. До 20 июня общественность будет проинформирована по этому поводу", - сказал завотделом.

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