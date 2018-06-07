Станция «Сахиль» после ремонта и реконструкции - ФОТО

При участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева в четверг состоялось открытие станции Бакинского метрополитена "Сахиль" после ремонта и реконструкции.

Работы на станции завершились намного раньше намеченного срока. В наземном вестибюле станции были проведены соответствующие работы по ремонту и реконструкции. Стены станции обновлены в соответствии с современными требованиями, изменен эстетический вид вестибюля. На потолке установлена современная система освещения. Были капитально отремонтированы инженерно-технические сооружения. На станции установлена самая современная система вентиляции.

Отметим, что начало ремонтных работ на станции в первую очередь было вызвано необходимостью замены эскалаторов. Истек 50-летний срок эксплуатации эскалаторов на станции "Сахиль", которая в числе первых пяти станций Бакинского метрополитена была сдана в эксплуатацию 6 ноября 1967 года.

В связи с этим невозможно было обойтись без закрытия станции, имеющей всего один вход-выход. В рамках реконструкции были демонтированы три старых эскалатора и установлены четыре новых эскалатора немецкого производства. Широкомасштабные работы по реконструкции станции стартовали в августе 2017 года.

Учитывая особенности станций глубокого залегания, эти эскалаторы, конструкция которых была несколько видоизменена, были применены в Бакинском метрополитене впервые. Установка четырех эскалаторов вместо трех создала условия для более оперативного и удобного регулирования движения на станции, имеющей один вход-выход и плотный пассажиропоток.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фото обновленной станции.

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