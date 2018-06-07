На одной из дорог Баку ограничат движение транспорта

Завтра на участке автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, расположенном между поселками Бинагади и Хырдалан, движение автотранспортных средств будет ограничено.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничение вводится в связи с ремонтными работами и будет действовать до их завершения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook