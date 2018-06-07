На одной из дорог Баку ограничат движение транспорта

7 июня 2018 17:54

Завтра на участке автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, расположенном между поселками Бинагади и Хырдалан, движение автотранспортных средств будет ограничено.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничение вводится в связи с ремонтными работами и будет действовать до их завершения.

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