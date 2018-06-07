Азербайджан будет решительно бороться с вырубкой деревьев в лесах - ФОТО

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана организовало очередную встречу в Исполнительной власти Исмаиллинского района с целью предотвращения случаев незаконной вырубки деревьев в лесах и производства древесного угля, серьезного соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во встрече приняли участие должностные лица министерства, официальные представители районной Исполнительной власти, представители Регионального управления МЧС, сотрудники местных правоохранительных органов, представители общественности и муниципалитета.

На встрече обсуждались вопросы предотвращения незаконной вырубки деревьев в лесах, соблюдения правил пожарной безопасности в лесных массивах.

Цель министерства - добиться соблюдения требований законодательства во всех сферах, относящихся к экологии, в частности - окончательно устранить незаконную вырубку лесов, обеспечить взаимодействие в этом вопросе всех слоев общества и усиления контроля.

По итогам встречи было принято решение о начале акции по посадке деревьев в лесах, где в свое время были вырублены деревья, организации селами общественной охраны близлежащих лесных участков.

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