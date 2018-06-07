Минэкологии призывает население Азербайджана меньше использовать платиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана призывает население по возможности меньше использовать пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты, не выбрасывать их где попало, не подвергать море и леса вредному воздействию такого рода отходов.

Об этом в четверг сказал Trend заведующим сектором департамента охраны окружающей среды министерства Адиль Зейналов, передает Day.Az.

По его словам, используемые сегодня пластиковые упаковочные материалы и полиэтиленовые пакеты превратились в глобальную проблему.

"В Азербайджан мы также ежедневно сталкивается с данной проблемой. Всем нам известно, что такого рода отходы приводят к интенсивному загрязнению окружающей среды", - сказал Зейналов.

Завсектором отметил, что предпочтение должно отдаваться альтернативным способам упаковки (например, бумага, стекло и др.).

Зейналов отметил, что одной из главных причин роста количества пластиковых отходов - развитие технологий, более широкое использование этих материалов.

Зейналов предлагает продавать полиэтиленовые пакеты за деньги, что может привести к сокращению использования таких пакетов.

Специалист также посчитал важным повторную переработку использованных пластиковых бутылок. По его словам, в таком случае уменьшится количество отходов, в то же время снизится отрицательное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

Специалист добавил, что в Азербайджане не применяется механизм по возвращению использованных бутылок предприятиям-производителям, а также технология по их повторной переработке.

Зейналов отметил, что производимые из искусственных материалов бутылки, находясь под лучами солнца, приводят к ухудшению качества пищи и воды. Такого рода бутылки нельзя повторно использовать.

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