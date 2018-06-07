Серьезный удар по пробкам в Баку - ПОДРОБНОСТИ
7 июня 2018 23:12 880
Пробки на бакинской автомобильной дороге Сабунчу-Забрат будут устранены.
Как сказал Trend в четверг завотделом по общественным связям и просвещению Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, автомобильные пробки, наблюдаемые в утренние часы в направлениях от Сабунчу, Забрата, Маштаги и других сел и поселков к центру города будут устранены.
Агаев сказал, что с этой целью на участке пересечения Забратского шоссе с проспектом Гейдара Алиева (Сабунчинская дорожная развязка) будут изменены расположения автобусных остановок и созданы остановки карманного типа.
Отметим, что остановка транспортных средств в неположенном месте на дороге Сабунчу-Забрат приводит к возникновению пробок в часы пик.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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