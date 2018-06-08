Завершен чемпионат по шахматам среди пенсионеров клиентов Международный Банк Азербайджана - ФОТО

Завершился республиканский чемпионат по шахматам среди пенсионеров, являющихся клиентами Международного Банка Азербайджана, проводимый при поддержке Банка совместно с Федерацией Шахмат Азербайджана. Чемпионат начался 29 мая и продлился 5 дней. Участниками чемпионата стали более 30 шахматистов из различных регионов страны, имеющих разряды по шахматам. Победителем чемпионата стал Хамза Исмайлов, набравший 7 баллов.

Победитель чемпионата Хамза Исмайлов, является доктором философии по физико-математическим наукам. Долгие годы он занимался научной и преподавательской деятельностью: "Мне 67 лет. Я пенсионер и клиент Международного Банка Азербайджана. Играю в шахматы около 50 лет. Чемпионат Азербайджана по шахматам среди пенсионеров организован на высоком уровне и я впервые стал его победителем. Самой большой моей мечтой теперь стало участие в мировом первенстве по шахматам среди ветеранов". На церемонии награждения участникам, занявшим со 2-го по 8-ое места, также были вручены дипломы, подарки и денежные призы.

Директор департамента по маркетингу Международного Банка Азербайджана Нигяр Таирова отметила, что Банк продолжит реализовывать инициативы по поддержке общественной активности пожилых людей и в будущем. "Пенсионеры встретили чемпионат по шахматам с большим интересом. К нему присоединились участники и из регионов страны. В итоге у нас получилось интересное мероприятие. На церемонии открытия мы ознакомили участников с мерами безопасности при проведении банковских операций, правилами использования пластиковых карт, операциями, проводимым посредством банкоматов, онлайн платежах и услуге СМС оповещения. Надеемся, что этим мы смогли внести свой вклад в повышение финансовой грамотности пенсионеров".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте http://www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.