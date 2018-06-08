В Азербайджане перевернулся пассажирский микроавтобус, много пострадавших - ПОДРОБНОСТИ

На трассе Баку-Шамахы-Евлах произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в районе 09:00 по местному времени у деревни Мирикенд Шамахинского района перевернулся пассажирский микроавтобус "Ford".

По предварительным данным, пострадали 10 пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в Шамахинскую центральную районную больницу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook