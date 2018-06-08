В Баку сегодня пройдет ежегодное общее собрание Академии наук Азербайджана

В Баку сегодня проходит ежегодное общее собрание Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Собрание посвящено научной и научно-организационной деятельности Президиума НАНА за пять лет и за 2017 год.

На собрании будет заслушан отчетный доклад о научной и научно-организационной деятельности Президиума, в том числе, вручены Золотые медали имени Низами Гянджеви и именные премии НАНА.

В ходе собрания также будут избраны президент и вице-президенты и новые члены Президиума АН.

Напомним, что в настоящее время президентом АН является академик Акиф Ализаде. Он был избран на эту должность в 2013 году. Вице-президентами Академии являются Ибрагим Гулиев, Иса Габиббейли, Тофиг Нагиев и Дильгам Тагиев.

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