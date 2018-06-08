В Товузе избили приехавших на вызов сотрудников скорой медицинской помощи

8 июня 2018 10:34

В Товузском районе совершено нападение на ехавшую на вызов машину скорой помощи.

Как сообщает  Day.Az  со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано минувшей ночью в селе Ибрагимгаджилы. Вызвавшие скорую помощь близкие умершего избили врача Эльдара Абдиева и медсестру Джамалу Гурбанову, заявив, что они слишком поздно приехали на вызов.

Кроме того, они разбили стекла машины скорой помощи. По факту в прокуратуре Товузского района ведется расследование. 

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