В Товузе избили приехавших на вызов сотрудников скорой медицинской помощи
8 июня 2018 10:34 198
В Товузском районе совершено нападение на ехавшую на вызов машину скорой помощи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано минувшей ночью в селе Ибрагимгаджилы. Вызвавшие скорую помощь близкие умершего избили врача Эльдара Абдиева и медсестру Джамалу Гурбанову, заявив, что они слишком поздно приехали на вызов.
Кроме того, они разбили стекла машины скорой помощи. По факту в прокуратуре Товузского района ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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