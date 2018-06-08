В Баку из квартиры украли 70 000 долларов

В результате проведенных сотрудниками 7 Отделения полиции Бинагадинского РУП оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в краже 70000 долларов из квартиры Шамиля Ширинова в январе текущего года жители Агдамского района Эльгюн Юсифов, Эльшад Намазов и житель Кяльбаджарского района Роял Сабирли, передает Day.Az.

В ходе расследования стало известно, что Э.Юсифов заранее знал о наличии денег в доме пострадавшего. По его предложению Р.Сабирли проник в квартиру и похитил деньги. После этого члены преступной группировки поделили деньги между собой. В своих показаниях задержанные признались в содеянном.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело.

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