В Баку из квартиры украли 70 000 долларов

8 июня 2018 11:56

В результате проведенных сотрудниками 7 Отделения полиции Бинагадинского РУП оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в краже 70000 долларов из квартиры Шамиля Ширинова в январе текущего года жители Агдамского района Эльгюн Юсифов, Эльшад Намазов и житель Кяльбаджарского района Роял Сабирли, передает Day.Az.

В ходе расследования стало известно, что Э.Юсифов заранее знал о наличии денег в доме пострадавшего. По его предложению Р.Сабирли проник в квартиру и похитил деньги. После этого члены преступной группировки поделили деньги между собой. В своих показаниях задержанные признались в содеянном.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az