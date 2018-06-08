В Азербайджане запустили новую электронную услугу для иностранцев

С 8 июня 2018 года иностранцы и лица без гражданства смогут в электронном порядке узнать об ограничении на въезд и выезд из Азербайджана, введенного в связи с нарушением требований миграционного законодательства страны, говорится в сообщении Государственной службы миграции, распространенном в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Информацию можно получить, посетив страницу "Электронные услуги" на сайте www.migration.gov.az, необходимо выбрать раздел "проверка ограничения на въезд и выезд из страны", ввести имя, фамилию, дату рождения лица, номер паспорта или другого документа, разрешающего пересекать границу, а также гражданство.

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