Вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews
8 июня 2018 12:04 138
8 июня вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
Азербайджан начинает продажи автомобилей совместно с Ираном, Налог на производство сигар увеличится, ВБ улучшает
прогноз развития экономики страны, YARAT представит новый театральный
спектакль и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной
ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.