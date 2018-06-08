8 июня вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте:

Азербайджан начинает продажи автомобилей совместно с Ираном, Налог на производство сигар увеличится, ВБ улучшает

прогноз развития экономики страны, YARAT представит новый театральный

спектакль и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной

ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

