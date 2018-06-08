Вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews

8 июня 2018 12:04

8 июня вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:

Азербайджан начинает продажи автомобилей совместно с Ираном, Налог на производство сигар увеличится, ВБ улучшает
прогноз развития экономики страны, YARAT представит новый театральный
спектакль и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной
ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
 

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