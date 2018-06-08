После землетрясения в Загатале поступило около 2 тыс. обращений от граждан

После землетрясения, произошедшего 5 июня в Загатальском районе, из-за появившихся в домах трещин в Исполнительную власть обратилось около двух тысяч жителей.

Об этом в пятницу сказал Trend первый заместитель главы ИВ Загатальского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофиг Ахмедов, передает Day.Az.

По его словам, в результате землетрясения разрушенных домов нет, но появились новые и увеличились существовавшие трещины.

Ахмедов сказал, что в данный момент на территориях, где землетрясение нанесло ущерб, комиссии МЧС проводят работу по трем направлениям.

"Они устанавливают, какие дома и социальные объекты пострадали, их аварийность, а затем представят результаты в комиссию по чрезвычайным ситуациям. После этого будет проведен осмотр домов обратившихся в комиссию жителей", - сказал Ахмедов.

Вчера, сказал он, был проведен осмотр социальных объектов, сегодня будут осмотрены частные дома.

По словам Ахмедова, предварительную информацию о нанесенном землетрясением ущербе можно будет представить через 2-3 дня.

Глава комиссии также сказал, что небольшие трещины появились и на здании Загатальского филиала Азербайджанского государственного экономического университета.

Отметим, что 5 июня в 22:40 на территории Загатальского района произошло землетрясение. В эпицентре оно ощущалось до шести баллов, в прилегающих районах - до 3-5 баллов.