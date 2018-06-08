Акиф Ализаде: Парк высоких технологий поможет НАНА заработать дополнительные средства

В Азербайджане должны развиваться такие науки, как физика, биология и математика.

Об этом в пятницу сказал президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в предстоящие годы будет отдано предпочтение проектам, исследованиям региональной направленности, которым НАНА и будет оказывать поддержку.

Ализаде считает важным развитие в Азербайджане инновационной науки. Президент НАНА добавил, что азербайджанские ученые в первую очередь должны принимать участие в европейских проектах, оправдавших себя.

"Участие ученых в этих проектах создает почву для участия азербайджанской науки в первых рядах мировой фундаментальной науки", - сказал Ализаде.

Президент НАНА отметил, что должна быть полностью создана вся инфраструктура Парка высоких технологий.

"Считаю, что после его создания академия заработает внебюджетные средства. Таким образом, азербайджанская наука сможет развиваться за счет внебюджетных финансовых средств", - добавил Ализаде.