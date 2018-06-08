На этой улице Баку создадут пешеходные переходы

На улице Юсифа Сафарова в Баку будут созданы новые пешеходные переходы.

Об этом в пятницу сказал Trend завотделом по общественным связям и просвещению Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, передает Day.Az.

Один из проектов, который будет реализован этим летом, связан с грамотным управлением транспортным потоком на улице Юсифа Сафарова.

Агаев отметил, что на участке, где эта улица пересекается с улицами Мехти Мехтизаде и Низами, планируется создать новые пешеходные переходы.

"Это в значительной степени упростит коммуникацию между восточными и западными зонами города Баку и обеспечит более грамотное распределение транспортного потока", - сказал Агаев.