На этой улице Баку создадут пешеходные переходы
8 июня 2018 18:42 457
На улице Юсифа Сафарова в Баку будут созданы новые пешеходные переходы.
Об этом в пятницу сказал Trend завотделом по общественным связям и просвещению Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, передает Day.Az.
Один из проектов, который будет реализован этим летом, связан с грамотным управлением транспортным потоком на улице Юсифа Сафарова.
Агаев отметил, что на участке, где эта улица пересекается с улицами Мехти Мехтизаде и Низами, планируется создать новые пешеходные переходы.
"Это в значительной степени упростит коммуникацию между восточными и западными зонами города Баку и обеспечит более грамотное распределение транспортного потока", - сказал Агаев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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