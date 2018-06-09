Повышена часовая оплата работников сферы образования - ДЕТАЛИ

Кабинет министров Азербайджанской Республики утвердил новую таблицу "почасовой оплаты сотрудников бюджетных организаций занимающихся учебной деятельностью".

Как передает Day.Az, по информации Trend, согласно решению кабинета министров:

во всех типах общеобразовательных школ, профессиональных училищ, гимназий, лицеев и других приравниваемых к ним учебных заведениях для преподающих ученикам, студентам, слушателям специальных профессиональных курсов профессоров или докторов наук почасовая оплата будет составлять 5,35 маната (было 4,58 маната), для доцентов или докторов философии 3,55 маната (было 3,20 маната), для преподавателей без научного звания и степени 2,75 маната (было 2,50 маната);

во всех учебных заведениях специального типа (военных, государственной безопасности и тд.) преподающим для студентов, курсантов и слушателей профессоров или докторов наук почасовая оплата будет составлять 6,35 маната (было 5,75 маната), для доцентов или докторов философии 4,60 маната (было 4,15 маната), для преподавателей без научного звания и степени 3,10 маната (было 2,80 маната);

преподающих для докторантов, руководящего состава с высшим образованием, слушателей курсов повышения квалификации специалистов профессоров или докторов наук почасовая оплата будет составлять 7,65 маната (было 6,95 маната), для доцентов или докторов философии 5,35 маната (было 4,85 маната), для преподавателей без научного звания и степени 3,55 маната (было 3,20 маната).

Примечания:

1. В размер почасовой оплаты включена стоимость отпуска.

2. Размер почасовой оплаты для членов жюри соревнований или выступлений и рецензетов профессоров или докторов наук будет составлять 6,35 маната, для доцентов или докторов философии 4,60 маната, для преподавателей без научного звания и степени 3,10 маната.

3. Для натурщиков участвующих в образовательном процессе почасовая оплата за один академический час в одетой форме будет составлять 4,05 маната, для обнаженных натурщиков - 6,70 маната.

4. Оплата почасового труда применяется к тем, кто работает на основе гражданско-правового договора.