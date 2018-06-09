Ограничено движение на участке автотрассы Баку-Шамахы-Евлах
9 июня 2018 11:59 191
До вечера субботы ограничено движение на участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах - от круга Сулутепе до поселка Мушфиг, говорится в сообщении Агентства автомобильных дорог, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Движение ограничивается поэтапно на полосах движения в связи с обновлением дорожной разметки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
8 июня 18:42 5 345
На этой улице Баку создадут пешеходные переходы
8 июня 18:00 601
В Азербайджане создается исследовательский университет
8 июня 17:07 16
В Баку будет дождливо и ветрено
-
8 Июн. 21:45 11 234
-
8 Июн. 14:53 8 014
-
8 Июн. 13:43 6 281
-
8 Июн. 16:30 6 081
-
8 Июн. 18:42 5 349