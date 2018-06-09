Ограничено движение на участке автотрассы Баку-Шамахы-Евлах

9 июня 2018 11:59

До вечера субботы ограничено движение на участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах - от круга Сулутепе до поселка Мушфиг, говорится в сообщении Агентства автомобильных дорог, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Движение ограничивается поэтапно на полосах движения в связи с обновлением дорожной разметки.

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