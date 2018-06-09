Какой будет погода в Баку завтра

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-18, днем - 24-28 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, температура морской воды 20-21 градус.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, температура морской воды 21-22 градуса.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных местах ливни, ветер восточный. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32, в горах ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла.