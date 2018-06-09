В следующем году в Баку пройдет Международная олимпиада по информатике среди учащихся.

Об этом на панели, состоявшейся в рамках Бакинского саммита Альянса европейских консерваторов и реформистов, сказал в субботу замминистра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра отметил, что уже началась подготовка к проведению олимпиады.

Гурбанов добавил, что число поступивших в вузы в Азербайджане выросло со 145 тысяч в 2013 году до 162 тысяч, а число поступивших на магистерский уровень - с 35 тысяч в 2013 году до 44 тысяч.

Он также коснулся вопроса строительства школ модульного типа.

"До конца текущего года в стране завершится строительство около 250 школ модульного типа", - сказал замминистра.

Отметим, что сегодня в столице Азербайджана начал работу Бакинский саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов. В рамках саммита проводятся панели на темы "Энергетическая безопасность", "Экономическая свобода", " Цифровая экономика", "Транспорт и связь", "Управление и локальность" и др.