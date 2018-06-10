"Что? Где? Когда?": Команда Джалала Оруджева против телезрителей - ВИДЕО
10 июня 2018 16:12 815
В субботу, 9 июня, состоялась третья игра летней серии в бакинском телеклубе "Что? Где? Когда?".
Против телезрителей сыграла команда Джалала Оруджева в составе:
- Художница Ия Метревели
- Обладатель Хрустальной Совы, управляющий Фуад Мусаев
- Экономист Эльнур Амикишиев
- Юрист Руфат Абдулла
- Кавалер Ордена Совы, обладатель Хрустальной Совы, программист Анар Гулиев
- Обладатель Хрустальной Совы и титула "Лучший капитан клуба", управляющий Джалал Оруджев - капитан команды.
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