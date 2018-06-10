"Что? Где? Когда?": Команда Джалала Оруджева против телезрителей - ВИДЕО

10 июня 2018 16:12

В субботу, 9 июня, состоялась третья игра летней серии в бакинском телеклубе "Что? Где? Когда?".

Против телезрителей сыграла команда Джалала Оруджева в составе: 

- Художница Ия Метревели
- Обладатель Хрустальной Совы, управляющий Фуад Мусаев
- Экономист Эльнур Амикишиев
- Юрист Руфат Абдулла
- Кавалер Ордена Совы, обладатель Хрустальной Совы, программист Анар Гулиев
- Обладатель Хрустальной Совы и титула "Лучший капитан клуба", управляющий Джалал Оруджев - капитан команды.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az