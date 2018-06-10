"Что? Где? Когда?": Команда Джалала Оруджева против телезрителей - ВИДЕО

В субботу, 9 июня, состоялась третья игра летней серии в бакинском телеклубе "Что? Где? Когда?".

Против телезрителей сыграла команда Джалала Оруджева в составе:

- Художница Ия Метревели

- Обладатель Хрустальной Совы, управляющий Фуад Мусаев

- Экономист Эльнур Амикишиев

- Юрист Руфат Абдулла

- Кавалер Ордена Совы, обладатель Хрустальной Совы, программист Анар Гулиев

- Обладатель Хрустальной Совы и титула "Лучший капитан клуба", управляющий Джалал Оруджев - капитан команды.