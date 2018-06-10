Древний мост в Барде остается одним из последних свидетелей истории города - ФОТО

Мост в древнем городе Барда неплохо сохранился. Это один из редких памятников истории, развалины которого дошли до наших дней, рассказал Sputnik Азербайджан учитель истории Тейюб Алиев, передает Day.Az.

Стоит отметить, что в исторических источниках можно встретить сравнение Барды с Багдадом, бывшим некогда центром всего мусульманского Востока. К примеру, рынок ал-Кюркий в Барде был одним из самых знаменитых в свое время. Известно, что Барда также являлась столицей Кавказской Албании.

К сожалению, до наших дней не дошли ни крепостные стены древнего города, ни его прекрасные дворцы и мечети. Сегодня об истории города мы узнаем из письменных источников и сохранившихся образцов материально-культурного наследия.

Согласно источникам, город существовал еще три тысячи лет назад. До сегодняшнего дня дошли около пятисот памятников истории и архитектуры, тридцать из них - республиканского значения. Одним из таких памятников и является мост через реку Тертер.

Т.Алиев рассказал, что существовало два моста, переброшенных через реку Тертер. Первый был построен в X-XI веках исостоял из 15 арок. Второй был построен в XIII-XIV веках в нижней и сравнительно мелкой части русла реки и состоял из 12 арок.

Сам мост построен в основном из речных камней, а облицовка выполнена из красного кирпича. Фундамент был построен на крепких сваях.

По словам Т.Алиева, в прежние времена, в отличие от нынешних, уровень воды в реке Тертер был значительно выше: "После строительства в верхней части реки Сарсангской гидроэлектростанции вода стала собираться в дамбе, и в реке ее стало меньше. Раньше река была более полноводной, с гор по ней стекали селевые потоки. Веками мост противодействовал этому напору и сохранился до наших дней".

По месту, где теперь стоит мост, понятно, что раньше русло реки пролегало в другом направлении.

Древняя часть Барды была окружена оборонительными стенами: "По направлению моста видно, что крепостные ворота были на восточной стороне города. Возможно, ворот было несколько - в направлении Гянджи, Агдама. Информацию об этом можно почерпнуть в работах арабских историков X века Ибн Ховгала, Аль-Истахри и других".

Сотрудник Бардинского регионального информационно-туристического центра Тариэль Мамедли сказал Sputnik Азербайджан, что Бардинский мост охраняется как памятник материально-культурного наследия. Он отметил, что в 2015 году вокруг памятника проводились работы по благоустройству, был разбит парк.