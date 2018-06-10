В Баку будет облачно, но без осадков

10 июня 2018 13:47

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами будет пасмурно, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Однако к вечеру в разных местах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18, днем 25-30 градусов тепла.

На пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-восточный ветер, температура морской воды 20-21 градус.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) будет дуть слабый северо-восточный ветер, температура морской воды 21-22 градуса.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az