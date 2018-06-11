Бакинская Высшая школа нефти продолжает прием студентов MBA

С сентября 2018 года Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) впервые начинает программу магистратуры делового администрирования (MBA - Master of Business Administration). В настоящее время идет прием документов, сообщает Day.Az.

Главной целью инновационной программы, полностью соответствующей современным требованиям, является подготовка менеджеров международной квалификации. Основные преимущества предлагаемой БВШН программы MBA - перспективы успешного карьерного роста, гибкое расписание занятий, высокий уровень качества образования, возможность обучения в одном из лучших вузов Азербайджана, приобретение теоретических знаний и практических навыков на занятиях с известными экспертами в этой области.

В ходе учебы студенты будут изучать, среди других, такие дисциплины, как "Управление финансами", "Бухгалтерия для менеджеров", "Статистика коммерческой и экономической деятельности", "Принципы маркетинга", "Стратегическое управление", "Управление персоналом", "Маркетинг и международный бизнес", "Инвестиции и финансовые стратегии" и "Управление информационными технологиями".

Кроме того, студенты магистратуры бизнес-администрирования смогут принять участие в программах стажировки, тренингах и других учебных программах вуза. Высокое качество обучения студентов обеспечивается также подбором преподавателей - известных специалистов и руководящих сотрудников SOCAR, транснациональных компаний.

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