Вот почему азербайджанская кухня так привлекает туристов

Вкусная азербайджанская еда - это одно из первых, что туристы хотят открыть для себя, приезжая в Страну огней. Это не удивительно, учитывая, что местная еда знаменита во всем мире своими вкусовыми и полезными качествами.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на AzerNews.

Низами Джафаров, председатель Комитета по культуре парламента Азербайджана, считает, что пропаганда национальной кухни в отелях и ресторанах должна быть на высоком уровне. Отметив, что Азербайджан разработал проект закона "О культуре кулинарии", Джафаров сказал, что закон в некоторой степени повлияет на эту область.

Генеральный директор Центра азербайджанской национальной кухни Таир Амирасланов, комментируя эту тему, выразил недовольство уровнем продвижения национальных блюд в гостиницах и ресторанах страны.

"По данным исследований, проведенных Всемирной туристической организацией в 80 странах, посетители на 82 процента помнят страну за счет национальной кухни. Это означает, что меню отелей и ресторанов в Азербайджане на 82 процента должно состоять из национальных блюд", - сказал Амирасланов.

Он добавил, что путешественники в других странах более склонны пробовать блюда местной кухни, а не свои привычные национальные блюда. Так, например, итальянцы предпочитают попробовать местный плов, а не съесть пиццу в Баку. Так и азербайджанцы, приезжая домой после поездки за границу, всегда начинают свои истории с описания местной кухни.

У азербайджанцев уже имеется опыт в пропаганде местной еды, как, например, запатентованный азербайджанский завтрак в преддверии первых Европейских Игр в Баку, что привлекло много туристов в страну.

Наш традиционный завтрак состоит из масла, различных видов белого сыра, сливок, меда, варенья, чая, и кюкю (яичница с зеленью).

Насладившись местным завтраком, бакинским гостям стоит продолжить свое вкусное путешествие, попробовав долму, плов, левенги, и, конечно же, кебаб.

Долма - свежее мясо и начинка, завернутые в виноградные листья или овощи - это одно из первых блюд, которые обязательно надо попробовать во время посещения Азербайджана. Азербайджанцы едят долму постоянно; долма из виноградных листьев в основном готовится зимой и весной, овощная долма - летом, и капустная долма - в осенние и зимние месяцы.

Плов, блюдо известное во всем мире, подается в Азербайджане на какой-нибудь большой праздник.

Другое аппетитное блюдо - это левенги - курица и рыба, фаршированные грецкими орехами, луком, сладкими и кислыми сухофруктами.

Кроме того, известный азербайджанский шашлык - это то, что не должен пропустить ни один турист. Блюдо со свежими, сочными помидорами, огурцами, баклажанами и сладким перцем никого не оставит равнодушным.

Находясь в Азербайджане, туристы должны попробовать "местную пиццу" или Qutab, приготовленный из муки без сахара, начиненный всем чем угодно. Гутаб всегда подается с айраном.

Вкус азербайджанских сладостей люди не могут забыть и даже более того, они пытаются приготовить пахлаву и шекербуру в своей стране.

Туристы, посетившие Азербайджан хоть раз, еще долго не смогут забыть вкус и наслаждение от азербайджанской кухни.