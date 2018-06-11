Азербайджанцы Грузии выбирают UNEC - ФОТО

Профессорско-преподавательский состав UNEC посетил азербайджанские школы Грузии, сообщает вуз в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, целью визита, реализованного при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, являлось оказать поддержку азербайджанцам, проживающим в Грузии в получении высшего образования на родном языке, направить наших соотечественников на высшее образование и информировать абитуриентов о UNEC.

Делегация под руководством заведующего кафедрой "Экономика предприятия", доцента Али Гаджиева встретилась с учащимися старших классов средних школ Болниского и Дманиского районов Грузии. На встрече учащимся была дана подробная информация о самом крупном экономического профиля университете региона UNEC. Было отмечено, что прием иностранных граждан в UNEC, который является единственным высшим учебным заведением, где обучение ведется на четырех языках, полностью электронизировано. Абитуриенты представляют требуемые документы в электронном порядке и в случае соответствия установленным требованиям получают право на обучение в UNEC.

Упрощение процесса приема в UNEC привлекло внимание школ. Они заинтересовались специальностями, обучаемыми в UNEC. Большой интерес вызвали у учащихся программы двойного диплома и обмена с престижными университетами мира. Программу ВУДД, обеспечивающую в течение четырех лет получения двух специальностей, назвали незаменимой возможностью.

В рамках визита нашим соотечественникам была дана также подробная информация о программах магистра UNEC. Было отмечено, что в Международном центре магистратуры и докторантуры UNEC, который отвечает современным требованиям, обучение осуществляется по 39 специализациям 11 специальностей на четырех языках. Студенты центра наряду с дипломом UNEC могут получать дипломы престижных университетов Европы и Турции.

На встрече был продемонстрирован ознакомительный видеоролик UNEC, освещены вопросы. Участвующие во встрече, ознакомившись с возможностями получения образования в самом крупном экономического профиля университете Южного Кавказа, выразили желание стать студентами UNEC.

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