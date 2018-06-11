Цепная авария в Евлахе, есть пострадавшие - ФОТО

В Евлахе произошла цепная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло на участке, проходящем через село Гаджиселли дороги Мингячевир-Халдан.

Столкнулись автомобили ВАЗ -21011, ВАЗ -21015 и грузовик "Газель". 3 человека получили тяжелые телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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