В центре Баку перекрыли сразу несколько улиц - ПОДРОБНОСТИ
11 июня 2018 12:25 312
До сегодняшнего вечера частично ограничено движение автомобилей на площади "Азнефть" - проспекте Нефтяников, улицах Ханифы Алескерова в Насиминском и Салатын Аскеровой в Ясамальком районах Баку.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения введены в связи с нанесением дорожной разметки.
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