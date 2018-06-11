В центре Баку перекрыли сразу несколько улиц - ПОДРОБНОСТИ

До сегодняшнего вечера частично ограничено движение автомобилей на площади "Азнефть" - проспекте Нефтяников, улицах Ханифы Алескерова в Насиминском и Салатын Аскеровой в Ясамальком районах Баку.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения введены в связи с нанесением дорожной разметки.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook