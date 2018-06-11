Трагедия в Баку: автобус сбил насмерть пешехода на тротуаре

В Баку произошло ДТП.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 9 июня около 7 часов утра на территории Хазарского района житель Абшеронского района, ранее судимый Эльмар Атакишиев за рулем линейного автобуса марки Daewoo сначала врезался в столб, на котором была установлена камера наблюдения, а затем сбил стоявшего на тротуаре жителя Баку Мансура Намазова, передает Day.Az.

В результате пострадавшие М.Намазов и пассажир автобуса Солтан Зарбализаде были госпитализированы. М.Намазов скончался в медицинском учреждении.

Факт расследуется Хазарским РУП.

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