Трагедия в Баку: автобус сбил насмерть пешехода на тротуаре
11 июня 2018 13:55 565
В Баку произошло ДТП.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 9 июня около 7 часов утра на территории Хазарского района житель Абшеронского района, ранее судимый Эльмар Атакишиев за рулем линейного автобуса марки Daewoo сначала врезался в столб, на котором была установлена камера наблюдения, а затем сбил стоявшего на тротуаре жителя Баку Мансура Намазова, передает Day.Az.
В результате пострадавшие М.Намазов и пассажир автобуса Солтан Зарбализаде были госпитализированы. М.Намазов скончался в медицинском учреждении.
Факт расследуется Хазарским РУП.
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