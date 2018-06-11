В Азербайджане создадут единую базу данных о водителях автобусов
За последние восемь месяцев 1 356 водителей, работающих на регулярных пассажирских маршрутах в Баку, прошли специальные тренинги в Учебном центре Бакинского транспортного агентства (БТА). Об этом в понедельник сказал журналистам глава пресс-службы БТА Маис Агаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что водители, успешно завершившие тренинги, получили сертификаты.
"Их имена внесены в базу профессиональных водителей. В общей сложности, согласно информации перевозчиков, на маршрутах столицы работают 3060 водителей. Все они пройдут специальные тренинги", - сказал Агаев.
Агаев отметил, что те водители, которые не смогли пройти тренинги, могут подать повторную заявку.
Представитель БТА также сказал, что в дальнейшем будет создана единая система по приему на работу водителей.
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