В Баку ожидаются грозовые дожди и сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, без осадков, временами ожидаются грозовые дожди, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-19, днем - 23-27 градуса тепла, в Баку ночью 17-19, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 752 миллиметров ртутного столба до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) порывистый северо-западный ветер, температура морской воды 20-21 градус.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) временами усиливающийся северо-западный ветер, температура морской воды 21-22 градуса.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных местах проливные дожди. Западный ветер местами усилится.

Ночью 14-19, днем 23-28, в горах ночью 7-11, днем 13-18 градусов тепла.

Завтра температурный режим в пределах нормы и преобладание умеренного северного ветра будут благоприятны для метеозависимых людей.

В минэкологии сообщили, что с завтрашнего утра и до утра среды в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами будет усиливаться, местами ожидаются кратковременные дожди.

Температура снизится на 3-5 градуса.

В районах Азербайджана 12 июня и до второй половины 13 июня установится нестабильная погода. В отдельных местах временами ожидаются грозовые дожди, местами проливные дожди, град. Порывистый западный ветер. В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках Большого Кавказа возможны кратковременные наводнения.

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