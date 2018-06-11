Джейхун Байрамов о планируемых изменениях в закон «Об образовании»

На завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана планируется принять пакет предложений министерства образования о внесении дополнений в закон "Об образовании".

Об этом в понедельник сказал Trend министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az.

Министр сказал, что после принятия закона прошло девять лет. За этот период в образовательной сфере было принято много стратегических документов.

"Считаем, что все эти изменения делают необходимым внести дополнения и изменения в закон "Об образовании". С этой целью министерство образования подготовило пакет предложений и представило Милли Меджлису. На завтрашнем пленарном заседании парламента ожидается принятие этого пакета", - отметил Байрамов.

По его словам, в дальнейшем будут подготовлены специальные правила по каждому из направлений закона, в том числе сертификации учителей. В правилах найдут отражение все процессы, сказал министр.

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