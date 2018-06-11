Джейхун Байрамов о планируемых изменениях в закон «Об образовании»
На завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана планируется принять пакет предложений министерства образования о внесении дополнений в закон "Об образовании".
Об этом в понедельник сказал Trend министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az.
Министр сказал, что после принятия закона прошло девять лет. За этот период в образовательной сфере было принято много стратегических документов.
"Считаем, что все эти изменения делают необходимым внести дополнения и изменения в закон "Об образовании". С этой целью министерство образования подготовило пакет предложений и представило Милли Меджлису. На завтрашнем пленарном заседании парламента ожидается принятие этого пакета", - отметил Байрамов.
По его словам, в дальнейшем будут подготовлены специальные правила по каждому из направлений закона, в том числе сертификации учителей. В правилах найдут отражение все процессы, сказал министр.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!