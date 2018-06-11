Проведи лето с пользой! Подборка образовательных курсов - ФОТО

Как было хорошо, когда ты был школьником - учишься 9 месяцев, а потом три месяца полной свободы. Став взрослым, устроившись на работу, человек испытывает недостаток времени. После тяжелого рабочего дня ни на что не остается сил, и уделить время своим интересам, своему хобби, научиться чему-то новому совсем некогда. Поэтому многие из нас ждут лета, так как длинные дни можно будет использовать с пользой.

Специально для тех, кто хочет научиться чему-то новому за три жарких летних месяца, Lady.Day.Az собрал различные курсы, которые помогут сделать лето продуктивным.

Учим английский язык

Да, это очень актуальная проблема, так как лень всегда мешает нам выучить этот язык. Но у нас в Баку есть курсы, для которых вам не надо даже выходить из дома.

Известная в Баку преподаватель английского языка Ривка Хрипунова разработала курс для самых ленивых учеников.

Всего за 12 недель вы научитесь говорить на английском, не посещая занятий.

Этот курс для тех, кто ХОЧЕТ заговорить уже этой осенью. Для тех, кто НЕ ищет отмазки, а ищет решения и кто готов заниматься, где угодно и когда угодно под чутким руководством.

Каждый понедельник в течение 12 недель вы получаете задания и материал на неделю.

Высылаете педагогу выполненные задания на проверку в течение недели.

Педагог взаимодействует с вами и поддерживает по максимуму.

Есть несколько предложений по взаимодействию:

1. полное виртуальное

2. виртуальное + скайп-уроки

3. виртуальное + реальные уроки в выходной.

Информация по предложениям будет высылаться индивидуально.

Что вы сможете через 12 недель:

общаться на базовые темы

понимать речь на слух

понимать и использовать грамматику

правильно произносить и строить речь

не бояться говорить

Оплата: 80 AZN в месяц.

Подробности по телефону: +99455 555 08 73

Методика преподавания: Arizona state university - TESOL

Курс профессиональной цифровой фотографии

Не каждый, кто берет в руки фотоаппарат, - фотограф. Этому искусству тоже надо учиться.

Этот курс может быть интересен для всех, кто надеется получить работу в индустрии фотографии и дизайна, и тех, кто просто хочет улучшить свои навыки в съемке фотографии.

Во время курса, который длится 3 месяца, вы научитесь фототехнике, жанрам и приемам фотосъемки, обработке фотографии при помощи Adobe Photoshop, коррекции фотографий.

В технических частях курса вы узнаете, как работать с профессиональным фотографическим оборудованием для создания портретов, пейзажей и изображений натюрморта, в то же время изучая использование и применение терминологии. Вы также узнаете технические термины для фотографического и студийного оборудования и скоро сможете работать как профессионал!

Темы курса:

Типы DSLR.

Оптическая система камеры.

Линзы. Аберрации.

Воздействие. ISO, диафрагма, скорость затвора, баланс белого.

Pixel & Matrix. RAW-файлы.

Фокусировка. Режимы экспозиции.

Вспышки. HighSync Flash Systems.

Студийное освещение. Работа в программе PhotoStudio.

Портреты. Черно-белая фотография.

Натюрморт и фотография.

Макрофотографии.

Пейзаж. HDR.

Adobe Photoshop Ретушь.

Создание собственного портфолио.

Расписание: два раза в неделю (8 академических часов за неделю)

Оплата курса: 750 AZN

Записаться на курс можно, пройдя по ссылке: STEP IT Academy.

Дизайн интерфейсов - От новичка до профессионала за 3 месяца

На протяжении курса вы будете создавать дизайн различных проектов, начиная от средних до сложных. К концу курса у вас будет готовое онлайн-портфолио из реальных работ. Звучит очень круто, не правда ли?

Курс состоит из 3 частей по 8 уроков.

Здесь вы изучите Adobe Illustrator, работу с графикой, основы для создания интерфейсов сайтов и приложений, а также пройдете теорию макетов, типографии и цветов.

Вы обучитесь Фотошопу и начнете работать с программой Adobe Experience Designer для практики.

В заключении курса вы научитесь созданию прототипов интерфейсов в Invision и Marvel, а также созданию личного сайта портфолио и работе над проектами.

Первый урок - бесплатный. Расписание уроков составляется по договоренности.

Стоимость курса за месяц - 150 AZN (индивидуально), 100 AZN (обучение в группе)

Для подробной информации пишите на info@fredthedesigner.az или звоните по номеру +994505015525.

Графический дизайн

На протяжении курса вы будете работать над различными проектами, начиная от средних до сложных. К концу курса у вас будет готовое онлайн-портфолио из реальных работ.

Курс предусматривает полное изучение Иллюстратора, работу с графикой, создание логотипов, а также полное изучение Фотошопа, работу с фотографиями, цветокоррекцию, работу над рекламными материалами. В заключении вы создадите собственное портфолио и сможете работать над профессиональными проектами.

Первый урок - бесплатный. Расписание уроков составляется по договоренности.

Стоимость курса за месяц - 150 AZN (индивидуально), 100 AZN (обучение в группе).

Для подробной информации пишите на info@fredthedesigner.az или звоните по номеру +994505015525.

Ф. Агаларова