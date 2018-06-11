В Азербайджане обновят автопарки общественного транспорта

Государственная служба автомобильного транспорта Азербайджана подготовила план комплексных мероприятий с целью обновления парка автотранспортных средств, сказал в понедельник начальник службы Хабиб Гасанов в ходе презентации новой концепции деятельности структуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам начальника службы, эксплуатационный срок и техническое состояние парка автотранспортных средств является одним из основных факторов, вызывающих обеспокоенность.

"Проведенные исследования показали, что в настоящее время в Азербайджане эксплуатационный срок 77 процентов автобусов и 81 процент грузовых автомобилей превышает 10 лет. Это ведет к устареванию автомобильного парка и создает проблемы для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. В этой связи с целью обновления парка автотранспортных средств и снижения до 10 лет среднего эксплуатационного срока в следующие пять лет, был подготовлен план комплексных мер", - сказал Гасанов.

Начальник службы отметил, что в подготовленных предложениях на законодательном уровне нашли свое отражение вопросы осуществления стимулирующих и поддерживающих мер.

"Это сделано с целью поощрения обновления парка перевозчиков, предпринимателей, действующих на регулярных автобусных маршрутах с низким доходом и занимающихся грузовыми перевозками", - сказал Гасанов.

Начальник службы также добавил, что служба готовит предложения по усовершенствованию методологии проверок автосредств и водителей.

"Следует отметить, что, к сожалению, существует ряд недочетов, связанных с проверками технического состояния автотранспортных средств и медицинского состояния водителей перед рейсами. В законодательстве и механизме осуществления проверок есть определенные пробелы. Также отсутствует в необходимом объеме гаражное хозяйство, а у перевозчиков не достает материально-технической базы. Эта ситуация нас не устраивает, и мы готовим предложения по усовершенствованию методологии проверок. Предусматривается также сотрудничество с консалтинговыми компаниями, действующими в этой сфере", - сказал Гасанов.

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