В Азербайджане можно будет купить билет на автобус онлайн - ДЕТАЛИ

Госслужба автотранспорта Азербайджана планирует внедрить единую электронную систему покупки билетов для автобусных перевозок, сказал в понедельник начальник службы Хабиб Гасанов в ходе презентации новой концепции деятельности структуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам начальника службы, в стране проводятся комплексные меры по расширению сети автовокзалов и автостанций и усовершенствованию инфраструктуры.

"В Бакинском международном автовокзальном комплексе ведутся работы по реконструкции для обеспечения более безопасного, удобного и контролируемого движения автобусов, легковых автомобилей, такси. Основные вопросы, которые находятся в центре внимания, это создание диспетчерского центра для междугородней перевозки пассажиров, а также внедрение единой системы электронной продажи билетов и ее интеграцию с системами продаж билетов на других видах транспорта", - сказал Гасанов.

Начальник службы отметил, что в то же время готовится пакет предложений для обеспечения движения междугородних и международных автобусов по принципу "от автовокзала до автовокзала".

"Идет работа по созданию автостанций в различных местах Баку в соответствии с такой потребностью", - сказал Гасанов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook