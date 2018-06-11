Единственная в Азербайджане женщина-капитан: В море все равны - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Day.Az представляет интервью с единственной в Азербайджане женщиной-капитаном яхты, тренером по парусному спорту в спортивном клубе "Хазар" при Каспийском пароходстве Татьяной Сребной, которая также является многократной победительницей республиканских и международных соревнований в этом виде спорта, а также заведующей кафедры Морской академии, где преподает морское дело.

Любовь к морю у Татьяны Владимировны с детства, так как ее отец был моряком, и дети с самого рождения наблюдали его стиль жизни и пропитались любовью к плаваниям и морю.

"Лет в 9 мы с братом пришли заниматься в Яхт-клуб Каспийской флотилии, и там и остались на всю свою жизнь (улыбается).

В нашей стране эта профессия не востребована среди женщин. Настолько не востребована, что я - единственная женщина на этой стезе во всем Азербайджане. Но за рубежом есть много женщин, которые давно в этой профессии и успешно реализовали себя в парусном спорте".

Чем бы ты ни занимался, профессию нужно любить, тогда все сложится, говорит Татьяна Владимировна. Когда ты любишь свою профессию, ты получаешь удовольствие от работы и четко осознаешь, чем занимаешься.

"Это профессия романтиков, путь свободных людей, которые свободны в своем выборе, ты полностью наедине с природой, морем, ветром. Ты сам принимаешь решения. При любом раскладе - шторм, ветер и прочее - ты должен вернуться назад.

Конечно, это красивый спорт, романтичный, но за этой красотой скрывается очень большой труд, ты должен уметь управлять ситуацией, иначе ситуация будет управлять тобой. Ты должен знать, что ты делаешь и каков результат твоих действий.

У меня было много учеников, и я со всеми поддерживаю связь. Сейчас приятно слышать от них, что я повлияла на их выбор профессии.

Дети переосмысливают свое отношение к морю, профессии. В море мы все равны, и тут нет матросов и капитанов. Все должны работать слаженно, четко, ответственно, так как ситуация зависит от всех членов команды корабля".

По мнению Татьяны Сребной, Азербайджан располагает всеми климатическими возможностями, прекрасным морем и побережьем, и можно надеяться, что и в нашей стране когда-нибудь состоится международный турнир по парусному спорту. И после этого к этому виду спорта потянутся многие. Гребля и парусный спорт очень популярны во всем мире, но почему-то у нас при таких прекрасных природных условиях до сих пор не наблюдалось высокого интереса к этим дисциплинам. Однако, позитивно добавляет наша собеседница, на данный момент парусный спорт у нас начал набирать популярность, и уже есть много очень талантливых ребят.

"При Федерации парусного спорта Азербайджана действует парусная секция, и недавно прошла регата, посвященная 95-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева. Там я видела очень много девушек, кроме того, было приятно, что увеличилось число детей, которые серьезно относятся к этому виду спорта, активно готовятся и принимают участие в чемпионатах.

Парусный спорт является профилирующим в выборе профессии моряка и Каспийское пароходство заинтересовано в том, чтобы молодые люди приходили подготовленными в профессию, понимали, кем они хотят стать, и с детства в них закладывалась любовь к морю. Поэтому пароходство уделяет большое внимание и поддержку в том, чтобы как можно больше молодых людей занималось этим видом спорта, и в частности поддерживает наш клуб "Хазар"".

Когда-то существовали предрассудки насчет того, что "женщина на корабле - к несчастью". Но в наше время женщины управляют и кораблем, и бизнесом, и прочим. Более того, как сказала нам Татьяна Владимировна, женщина на корабле создает больше порядка, чем мужчина.

"Человек, который приходит в парусный спорт, должен быть целеустремленным, любить море и иметь огромное желание учиться. Конечно же, у человека должна быть определенная физическая подготовка - сила, ловкость, смелость. Так же здесь изучают физику, математику, механику и другие точные науки. Физическая нагрузка у нас приравнивается к большому теннису, а большой теннис, как и парусный спорт, является спортом аристократов. Потому что в нашем виде спорта можно оставаться до глубокой старости".

Рассказывая о трудных моментах, которые были у нее в море, наша собеседница вспомнила яркий случай, произошедший в 1991 году во время парусной регаты в ходе спартакиады народов СССР в Сочи.

"Погода в этой местности очень непредсказуема. До начала соревнований все было хорошо, но только мы вышли на дистанцию, как в воде появлялись небольшие вихри, предупреждающие о смене погоды, поднялся шквалистый ветер, начался ужасный ливень, ничего не было видно вокруг. Сложность заключалась в том, что при сильном боковом ветре и сильном накате воды, каменистая береговая зона могла стать серьезной проблемой. В бухту было сложно попасть, лодки выносило на берег, швыряло о бетонный причал. Мы, конечно, все были в жилетах безопасности, но самое главное было так же не разбить лодку, ведь надо было продолжать участие в соревнованиях.

На Каспии мы много раз попадали в сильный шторм - здесь бывают ситуации похуже, чем в Сочи, так как ветер может резко менять направление и достигать очень высокой скорости, такой, что аж рвутся паруса. Сплошной адреналин!".

Татьяна Владимировна призналась, что в опасные моменты ты делаешь все, что нужно делать, а уже потом анализируешь и осознаешь, чем это могло бы закончиться.

Она участвует в чемпионатах лет с 10-ти, с 1976-го года. Участвовала и часто побеждала на многих международных и республиканских соревнованиях. А сегодня она занимается подготовкой будущих чемпионов.

"Современные родители часто все делают за своих детей, что последних портит. А в этом спорте нужно очень много работать самому, и поэтому у некоторых пропадает желание заниматься этим. Лодки нужно мыть, переносить, ремонтировать, привязывать. Перед выходом в море нужно переодеться самому и подготовить лодку, а после возвращения - разобрать и помыть.

Парусный спорт очень доступен в Баку, в клуб легко записаться, тут проводятся тренировки. Придя сюда, человек решает, хочет он этим заниматься или нет. К нам приходят записаться многие. Есть те, кто прошел тренинг где-то за рубежом и полюбил этот спорт. Эти люди отличаются своей любовью к парусному спорту и проявляют отличные способности и даже приобретают яхты, чтобы выходить в море".

Франгиз Агаларова