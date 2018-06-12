Награждены победители конкурса в рамках пилотного проекта “Цифровые навыки” - ФОТО

Министерство образования Азербайджана совместно с международной образовательной компанией "Алгоритмика" провело творческий конкурс среди бакинских школьников, обучавшихся в пилотном проекте "Цифровые навыки".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства образования, основными целями конкурса было выявление творческих способностей учеников 5-х классов в среде программирования Scratch, оценка уровня их знаний, определение тем и героев, пользующихся у учащихся популярностью.

В конкурсе приняло участие около 250 пятиклассников из охваченных проектом 45 школ города Баку, которые представили на конкурс более 300 проектов.

На конкурс принимались оригинальные законченные проекты школьников, выполненные в среде Scratch на платформе Алгоритмика. Под "оригинальностью" подразумевалась, в первую очередь, реализация уникальной идеи, а под "законченностью" реализация согласно сценарию и отсутствие ошибок при выполнении проекта.

Конкурс проводился в 2 этапа по 4 номинациям: Мультфильм или интерактивная книга; Игра; Полезное приложение; Образовательный ресурс.

Участники могли выполнить задание как индивидуально, так и в команде. Один участник мог подать не более одного проекта в каждой номинации. Школьников консультировали педагоги.

На внутришкольном этапе учитель проводил первичную оценку проектов, выявлял победителей для их дальнейшего участия в городском этапе. Далее проекты оценивались экспертной комиссией, состоящей из методистов и программистов компании "Алгоритмика".

10 июня в Институте профессионального развития работников образования состоялось награждение победителей. Ими стали 17 учеников (подготовивших 14 проектов) и их учителя, которые были награждены различными призами и почетными грамотами. Кроме этого, всем участвовавшим в творческом конкурсе ученикам был выдан "Сертификат участника".

Напомним, что пилотный проект министерства образования Азербайджана "Цифровые навыки" стартовал в 2017 году. В проекте участвуют 45 школ, около 200 учителей и более 6500 учеников 5-х классов города Баку. Целью пилота является повышение уровня компьютерной грамотности учеников, привлечение внимания учеников к высокотехнологичным профессиям.