БВШН приглашает в виртуальный тур

Бакинская Высшая школа нефти, которая строит свою деятельность на основе последних достижений в области образования и самых передовых технологий, реализовала еще один инновационный проект - виртуальный тур на 360 градусов. В его презентации, прошедшей в БВШН, приняли участие ректор Эльмар Гасымов, профессора, преподаватели и другие сотрудники вуза.

Как отметил в своем выступлении Эльмар Гасымов, студенческий городок вуза, отвечающий самым высоким международным требованиям, и созданные в нем условия должны быть доступны для показа общественности. Видео на 360 градусов, сказал ректор Высшей школы, станет своеобразным гидом, который проведет виртуальную экскурсию по кампусу для всех желающих и, прежде всего, для выпускников школ республики и иностранных студентов, которые стоят перед выбором университета для получения высшего образования.

Начальник отдела по связям с общественностью БВШН Хаяла Фатуллаева рассказала о подготовке, ходе реализации и целях нового проекта, особенностях панорамной съемки и видео на 360 градусов. Она выразила уверенность, что создание виртуального тура сыграет важную роль в распространении информации о Высшей школе и пропаганде ее достижений как в Азербайджане, так и за рубежом.

Затем редактор отдела по связям с общественностью Сахиб Кязымов провел презентацию, во время которой ее участники побывали на увлекательной виртуальной экскурсии в кампусе БВШН и в корпусе "Хатаи", а также ознакомились с маршрутами тура и инструментами управления видео.

Новый проект позволяет в любое время ознакомиться с Бакинской Высшей школой нефти, созданными здесь для учебы, отдыха и проживания студентов условиями, оснащенными самым современным оборудованием лабораториями, библиотекой и спортивным комплексом вуза. Для этого достаточно пройти по ссылке http://www.bhos.edu.az/tour/.

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