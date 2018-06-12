Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

11:41

Уточнено имя одного из погибших во результате тяжелого ДТП в Гарадагском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС, передает Day.Az.

В сообщении говорится, что по поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях информации, в Гарадагском районе Баку столкнулись грузовик марки "Камаз" и легковой автомобиль марки ВАЗ. Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли из деформированного транспортного средства тело водителя легкового автомобиля Шахмурадова Рахида Имадеддим оглы 1967 г.п. и передали по назначению.

Отметим, что ранее сообщалось о тяжелом ДТП на территории Гарадагского района Баку.

Согласно информации Report, на дороге из Сумгайыта в Гарадаг столкнулись грузовик марки "Камаз" и легковой автомобиль марки ВАЗ-2106.

Превысивший скорость грузовик подмял под себя легковой автомобиль. В результате погибли находившиеся в ВАЗ-2106 члены одной семьи - мать, отец и их ребенок.

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11:10

В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории Гарадагского района грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2106. В результате лобового столкновения 3 человека погибли на месте.

По факту ведется расследование.

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