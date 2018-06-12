Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО
11:41
Уточнено имя одного из погибших во результате тяжелого ДТП в Гарадагском районе.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС, передает Day.Az.
В сообщении говорится, что по поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях информации, в Гарадагском районе Баку столкнулись грузовик марки "Камаз" и легковой автомобиль марки ВАЗ. Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли из деформированного транспортного средства тело водителя легкового автомобиля Шахмурадова Рахида Имадеддим оглы 1967 г.п. и передали по назначению.
Отметим, что ранее сообщалось о тяжелом ДТП на территории Гарадагского района Баку.
Согласно информации Report, на дороге из Сумгайыта в Гарадаг столкнулись грузовик марки "Камаз" и легковой автомобиль марки ВАЗ-2106.
Превысивший скорость грузовик подмял под себя легковой автомобиль. В результате погибли находившиеся в ВАЗ-2106 члены одной семьи - мать, отец и их ребенок.
---------
11:10
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории Гарадагского района грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2106. В результате лобового столкновения 3 человека погибли на месте.
По факту ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
11 Июн. 15:43 35 887
-
11 Июн. 22:06 20 216
-
11 Июн. 15:32 6 157
-
11 Июн. 17:16 4 810
-
11 Июн. 22:30 4 348