Из 24 отравившихся химвеществом на хлопковом поле в Саатлы 20 выписаны домой

Из 24 человек, госпитализированных после отравления химическим веществом на хлопковом поле в Саатлинском районе, 20 человек выписаны домой. Об этом во вторник сказал Trend замглавврача Саатлинской районной центральной больницы Адем Алиев, передает Day.Az.

"Вчера пациенты были еще раз обследованы, их самочувствие было удовлетворительным, поэтому они были отпущены домой. Четверо пострадавших были перевезены в клинику в Баку, их состояние сейчас тоже оценивается как нормальное", - сказал Алиев.

Отметим, что десятого июня в 19:30 в Саатлинскую центральную районную больницу с диагнозом "химическое отравление" поступили 24 человека, работавшие на хлопковом поле.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль факт отравления на хлопковом поле в Саатлинском районе.

По факту в Следственном управление по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 249.2 (Нарушение установленных правил борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 314.2 (Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это привело к тяжким последствиям) УК Азербайджана.

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