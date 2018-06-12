В терминалах MilliÖn появилась новая функция - ДЕТАЛИ

Услуга оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) будет доступна через платежные терминалы MilliÖN. Об этом сказали Trend во вторник в компании Komtec (технический центр по установке и сервисной поддержке платежных терминалов MilliÖN), передает Day.Az.

Как сказали в компании, работы по интеграции осуществляются поверх системы AsanPay.

"Сервис оплаты штрафов за нарушение ПДД будет доступен в терминалах MilliÖN в ближайшие дни", - сказали в компании.

В перспективе посредством платежных терминалов пользователям будет также доступна возможность оплаты налоговых и таможенных пошлин.

Платежные терминалы MilliÖN предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной связи, интернета, кабельного ТВ, приема платежей по банковским кредитам и других. Они установлены в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры и супермаркеты).

В настоящее время на рынке платежных терминалов Азербайджана присутствуют также устройства ExpressPay, "ASAN Ödəniş", Easypay, e-GovPay, Pulpay и платежные терминалы Международного банка Азербайджана.

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