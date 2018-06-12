В микрорайонах Баку возникнут перебои в подаче воды

Сегодня в течение дня вода в 1, 2, 3, 4 и 5 микрорайоны в Насиминском районе Баку будет подаваться с перебоями.

Об этом говорится в сообщении ОАО "Азерсу", распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения в подаче воды связаны с подключением к сети новых магистральных водопроводов на улицах Мир Джалала и Г. Сеидзаде.

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