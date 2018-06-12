Какой будет погода завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Однако ночью в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 15-18, днем - 23-27 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 45-50 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром, температура морской воды 20-21 градус.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром, температура морской воды 21-22 градуса.

В среду в районах Азербайджана местами прогнозируются кратковременные грозовые дожди, в отдельных местах проливные. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Западный ветер ночью и утром усилится.

Температура воздуха ночью 12-17, днем 26-31, в горах ночью 5-9, днем 12-17 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается комфортная погода, что будет благоприятно для метеозависимых людей.

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