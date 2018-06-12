Некоторые граждане Азербайджана теперь смогут посещать Индию без визы

Утверждено соглашение между Азербайджаном и Индией о безвизовом режиме для определенной категории лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во вторник на обсуждение был вынесен вопрос об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Индии об освобождении лиц, имеющих дипломатические, официальные и служебные паспорта, от визового требования.

После обсуждений соглашение было утверждено.

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