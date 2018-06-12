Отныне эти лица будут зачисляться в вузы Азербайджана без экзамена

12 июня 2018 18:28

В Азербайджане победители международных предметных олимпиад будут зачисляться в вузы без экзамена.

Это предусматривают изменения в закон "Об образовании", которые обсуждались во вторник на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, победители международных предметных олимпиад, республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований будут зачисляться в вузы вне конкурса.

Проект был вынесен на голосование и принят.

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