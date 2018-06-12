В Азербайджане изменены названия некоторых населенных пунктов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был рассмотрен документ "Об изменении названий некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызинского, Газахского, Губинского, Гусарского, Масаллинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, о проекте проинформировал председатель комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде. Согласно проекту, в стране изменены названия 25 населенных пунктов в 15 районах. А. Рагимзаде отметил, что этот вопрос был обсужден в Комиссии по Топонимике, и было принято соответствующее решение.

Согласно проекту, село Гюрджюван Агсуинского района будет называться Ханбулаг, село Агамалыоглу Геранбойского района - Дюзгышлаг, Азизбеков - Кехризли, село Алексеевка Хачмазского района - Чайкенары, поселок Мугтадир - Истису, поселок Шураабад Хызинского района - Шорабад, село Ширвановка Гусарского района - Ширванлы, село Калиновка Масаллинского района - Виляш, село Ханларкенд Саатлинского района - Набаткенд, Гараевкенд - Орта Муган, поселок Гырмызы Самух Самухского района - Гараагаджлы, село Гасым Исмаилов Шамкирского района - Аглавашлы, Мухтарийят - Гадимгала.

Было отмечено, сельским административным территориальным округам, находящимся в этих селах и поселках, даны те же названия. Кроме того, село Гамышовка Астаринского района будет называться Гамышоба, поселок Ханлар Гейгельского района - Агдаг, село Михайловка - Бановшали, село Красный Хутор Хачмазского района - Шихлы, село Чистый Ключ поселка Алтыагач Хызинского района - Сафбулаг, село Коммуна Газахского района - Бала Чайлы, село Новониколаевка Губинского района - Чайдюзю, село Астархановка Огузского района - Чалдаш, село Владимировка - Чайговушан, село Люксембург Самухского района - Кёбяр, село Али Байрамлы - Сарыгая, село Буньядабад Евлахского района - Ени Чобанкяря.



Проект был принят после голосования.

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