В этих районах Баку будут перебои в подаче газа

Завтра в Насиминском и Бинагадинском районах Баку газ будет подаваться с перебоями, об этом говорится в сообщении ПО "Азеригаз", распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с ремонтными работами, в ходе которых будет отремонтирована задвижка диаметром 200 миллиметров.

В среду с 9:00 до завершения ремонтных работ на Тбилисском проспекте и на улицах 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж. Мамедкулизаде, Г.Алиева в Насиминском районе, а также в шестом, седьмом, восьмом и девятом микрорайонах, поселках Расулзаде, Хутор, Сулутепе, Ходжагасан, Баладжары и на части территории под названием мотодром в Бинагадинском районе будут наблюдаться перебои в подаче газа.

Возможно, эти работы повлияют на подачу газа в Хатаинском и Ясамальском районах.

Работы будут завершены в течение дня. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

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