13 июня вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: SOCAR планирует завершить шесть стратегических проектов, Проект ЮГК укрепит имидж страны как надежного поставщика энергии, Страна стремится расширить географию экспорта фруктов, овощей, "Жара" вошла в ТОП-3 фестивалей под открытым небом и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной

ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

