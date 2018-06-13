13 июня вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews
13 июня 2018 11:36 177
13 июня вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: SOCAR планирует завершить шесть стратегических проектов, Проект ЮГК укрепит имидж страны как надежного поставщика энергии, Страна стремится расширить географию экспорта фруктов, овощей, "Жара" вошла в ТОП-3 фестивалей под открытым небом и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной
ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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