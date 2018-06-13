Госкомтаможни Азербайджана ждут очередные структурные изменения - ПОДРОБНОСТИ

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен продолжить совершенствование структуры таможенного законодательства.

Об этом в среду на семинаре "Азербайджанская таможня - сегодняшние и завтрашние вызовы" сказал начальник отдела юридического обеспечения ГТК Санан Мухтаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам начальника отдела, комитет регулярно предпринимает меры по усовершенствованию своей деятельности.

"В настоящее время готовятся очередные структурные изменения в Государственном таможенном комитете, которые будут проведены в частности в органах, входящих в структуру таможенного комитета и которые направлены на модернизацию системы управления в таможенной сфере. Что касается законодательства, то мы хотим продолжить нашу работу по сокращению времени, затрачиваемого на таможенное оформление", - сказал Мухтаров.

В среду в Баку стартовал семинар для журналистов на тему "Азербайджанская таможня - сегодняшние и завтрашние вызовы".

Семинар организован с целью ознакомления журналистов с принципами работы ГТК, применением информационных технологий, таможенным законодательством и прочими аспектами деятельности таможни Азербайджана.

Семинар завершит свою работу в четверг.

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