В Азербайджане будет до 33 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем перейдет в юго-восточный ветер, передает Day.Az.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-19, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

14 июня на северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) будет преобладать северо-западный ветер, который днем перейдет на юго-восточный. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-западный ветер, который днем перейдет на юго-восточный. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков. Однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер, скорость которого местами усилится. Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые завтра на Абшеронском полуострове метеорологические факторы будут благоприятны для метеочувствительных людей.

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